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Факти / Україна

Україна бойкотує компанії, що досі не пішли з ринку РФ

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Україна бойкотує компанії, що досі не пішли з ринку РФ

Про рішення бойкотувати світових торговельних гігантів, що досі не пішли з РФ, повідомляє Центр Протидії Дезінформації. Ідеться про 5 компаній з найбільшим оборотом у світі.

За даними Transparency International Ukraine із російського ринку досі не пішли:

  • Nestlé;
  • P&G;
  • Unilever;
  • Coca-Cola;
  • Danone.

Український ринок розцінює це як зневагу. Гіпермаркети Fozzy Group (до яких, зокрема, входять Сільпо та Фора), а також VARUS та NOVUS бойкотують Coca-cola після відмови компанії вийти з ринку РФ. У зазначених торговельних мережах почали масово прибирати з полиць своїх магазинів асортимент під цим брендом, – повідомили у Центрі Протидії Дезінформації.

В останньому також закликали названі світові бренди припинити працювати із вбивцею мирного населення.

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Раніше ми розповідали, що услід за низкою відомих фешн-бутіків про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering.

До компанії належать такі люксові бренди як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.

Фото: Unsplash

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