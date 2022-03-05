Про рішення бойкотувати світових торговельних гігантів, що досі не пішли з РФ, повідомляє Центр Протидії Дезінформації. Ідеться про 5 компаній з найбільшим оборотом у світі.

За даними Transparency International Ukraine із російського ринку досі не пішли:

Nestlé;

P&G;

Unilever;

Coca-Cola;

Danone.

Український ринок розцінює це як зневагу. Гіпермаркети Fozzy Group (до яких, зокрема, входять Сільпо та Фора), а також VARUS та NOVUS бойкотують Coca-cola після відмови компанії вийти з ринку РФ. У зазначених торговельних мережах почали масово прибирати з полиць своїх магазинів асортимент під цим брендом, – повідомили у Центрі Протидії Дезінформації.

В останньому також закликали названі світові бренди припинити працювати із вбивцею мирного населення.

Раніше ми розповідали, що услід за низкою відомих фешн-бутіків про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering.

До компанії належать такі люксові бренди як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.