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Факти / Україна

Без Gucci та Balenciaga: компанія Kering закриває бутіки своїх брендів у Росії

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Без Gucci та Balenciaga: компанія Kering закриває бутіки своїх брендів у Росії

Услід за низкою відомих фешн-бутіків про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering. До компанії належать такі люксові бренди як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.

Через стурбованість поточною ситуацією у Європі, Kering тимчасово закриває свої магазини в Росії, – повідомила компанія у своїх соцмережах.

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Фото: Unsplash

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