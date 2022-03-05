Услід за низкою відомих фешн-бутіків про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering. До компанії належать такі люксові бренди як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.

Через стурбованість поточною ситуацією у Європі, Kering тимчасово закриває свої магазини в Росії, – повідомила компанія у своїх соцмережах.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N — Kering (@KeringGroup) March 4, 2022

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Раніше ми повідомляли, що Cogent Communications – один із найбільших у світі постачальників так званого магістрального інтернету – вже починає припиняти обслуговування російського інтернету.