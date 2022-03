Услід за низкою відомих фешн-бутіків про рішення припинити роботу в Росії повідомила група Kering. До компанії належать такі люксові бренди як Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Brioni та Pomellato.

Due to growing concerns regarding the current situation in Europe, Kering is temporarily closing its stores in Russia for its Houses that the Group operates directly in the country. pic.twitter.com/MrbCiHRc9N

— Kering (@KeringGroup) March 4, 2022