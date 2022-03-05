На подходе к городу Ирпень российские войска взорвали железнодорожные пути, по которым в этот момент ехал пустой эвакуационный поезд.

О своей странице в Facebook сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

По его словам, люди ожидали приезда поезда, чтобы эвакуироваться из города.

В результате подрыва два пустых вагона сошли с рельсов.

— Просим срочно всех людей, ожидавших эвакуации с железнодорожного вокзала Ирпеня перейти к Новоирпенской трассе (мост села Романовка) — там будет проводиться эвакуация автобусами в Киев, — отметил мэр Ирпеня.

Он подчеркнул, что сейчас эвакуируют женщин, детей и пожилых людей.

В Укрзализныце сообщили, что эвакуационный рейс из Ирпеня состоится другими оперативно поданными вагонами из ближайшей возможной точки.