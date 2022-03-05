Около 05.00 24 февраля войска РФ начали широкомасштабное вторжение в Украину, нанося ракетные удары по аэропортам, военным складам и критической инфраструктуре.

За больше чем неделю сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага. Ниже предлагаем ознакомиться с онлайн-картой обстрелов и боев на территории Украины.

Ночь на 5 марта была относительно спокойной во всех областях. ВСУ вытесняет врага из того небольшого количества территории, где ему удалось продвинуться раньше. Россия несет потери и не имеет желаемого успеха, поэтому меняет тактику и продолжает наносить удары по мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

В Харьковской области ночью продолжались обстрелы жилых районов областного центра.

Житомирская область: были воздушные тревоги, террористы попали в завод.

В Сумах с самого утра не прекращаются авиаудары. Российские войска разрушают жилые кварталы и инфраструктурные объекты. Лебедин больше суток без электричества и связи после авиаударов. Тростянец – это единственный в области город, который оккупировали россияне. Там нет продуктов, все магазины ограблены. В Ахтырке часть города уничтожена русской артиллерией. Шестой день разбирают завалы нашей воинской части, которую уничтожили россияне. Также город вторые сутки без тепла, электроэнергии и воды террористы уничтожили ТЭС.

В Запорожской области ситуация напряженная, российские войска строят оборонительные сооружения, грабят предпринимателей и население, но серьезные военные конфликты за ночь не зафиксированы. В областном центре относительно спокойно.

В Киевской области самым горячим остается Бучанский район, враг в Буче, в Ирпене, бои в Макарове, Гостомеле. Тревоги авианалетов – по всей области.

В Черниговской области российские террористы наносят удары по Чернигову, есть разрушения жилых домов, оборонительные бои — в городе и области.

Луганская область сообщает, что артобстрел начался утром, ночью было тихо. Донетчина: север и центр относительно спокойно, только единичные обстрелы, но с тяжелого вооружения. Волноваха и Мариуполь в осаде и под постоянными обстрелами. Критически много разрушений, уничтожена коммунальная инфраструктура. Но города остаются под контролем Украины.

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери личного состава вражеских войск составляют больше 10 тыс. человек.

Потери техники РФ по состоянию на 5 марта:

269 танков,

945 единиц боевых бронированных машин,

105 артиллерийских систем,

50 единиц реактивной системы залпового огня,

19 средств ПВО,

39 самолета (информация уточняется),

40 вертолетов (информация уточняется),

409 единицы автомобильной техники,

две единицы легких скоростных катеров,

60 цистерн с горюче-смазочными материалами,

три беспилотника оперативно-тактического уровня.

По состоянию на 4 марта, российские террористы сосредоточили все усилия на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Во время выполнения этой задачи вражеские силы потеряли основную часть оперативных резервов и начали подготовку к перекидыванию дополнительных сил и средств из Южного и Восточного военных округов.

В Херсоне отсутствует завоз продуктов, владельцы магазинов раздают все товары местным жителям бесплатно. Связь в городе сегодня отсутствовала четыре часа.

На Волынском направлении российские войска начали обороняться в районах населенных пунктов Полесское и Кухари. В Генштабе не исключают вооруженных провокаций на границе с целью втягивания вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировка россиян силами до пятнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Козаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за рубежи в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично утратил наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка врага силами до четырнадцати БТГр проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье; Березань, Вишенки, сосредотачивая усилия на направлениях Киева. Вместе с тем террористы проводят перегруппировку, чтобы продолжить наступление на Бровары.

На Слобожанском направлении русские захватчики проводят наступательную операцию, сосредоточив усилия на направлении Новомосковска. Вражеские войска пытаются блокировать Харьков с севера. Противник захватил Балаклею. Террористы не добились успеха в районе Ахтырки и сосредоточили основные силы в районе Гадяча и Зенькива.

На Донецком направлении группировка врага продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышла в населенный пункт Новоалександровка. Из-за значительного преимущества в технике противнику удалось окружить Мариуполь.

На Луганском направлении идут боевые действия в направлении н.п. Старобельск.

На Таврическом направлении российские войска сосредоточились на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода части оперативных резервов в составе в БТГр продолжают наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Террористов остановили на Николаевском направлении, но они имели частичный успех в направлении Вознесенска.

Отмечено перемещение большого количества автомобильной техники с временно оккупированной территории Крыма, в которой оккупантты осуществляют перевозку преступников из мест исполнения наказаний для организации беспорядков в Николаевской области.

В Черном море морская группировка российских кафиров выведена из морских баз с заданием поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Накануне группировка обороны Киева продолжила отражение атак врага, нанесение ему огневого поражения и удержание оборонительных рубежей вокруг столицы и основных аэродромов.

Российским войскам не удается прорваться в город, поэтому они прибегли к обстрелам гражданских домов с юго-западных окраин Киева.

По данным Минобороны Украины, командование воинской части 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Беларуси получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа планируется осуществить после пересечения госграницы.

Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Белорусские офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае 2022 года.

Вопреки нормам Международного гуманитарного права, агрессор использует при бомбежках кассетные и осколочные боеприпасы большой мощности.

При нанесении артиллерийских ударов по населенным пунктам войска РФ активно используют реактивные системы залпового огня Град, Смерч и Ураган.

На Волынском направлении враг перешел к оборонительным действиям и пытается удержаться на рубеже пунктов Бегунь, Овруч, Пирожки, Резня, Украинка.

На Полесье агрессор сосредоточил основные усилия на Киевском направлении, несет потери в личном составе и технике, но не оставляет попыток блокировать Киев с северного и северо-западного направлений.

На направлении Коростеня противник понес значительные потери и остановился. Наступательных действий не совершает.

В Северской области противник в направлении Чернигов – Киев пытается удержаться в районах населенных пунктов Любеч, Мена. Одновременно продвигается в направлении Коцюбинское – Гончаровское (Киев).

Оккупационные войска вынуждены вводить в операцию резервы. Для возобновления наступления в направлении Киева введена дополнительно одна БТГр.

Продолжает попытки возобновить наступательные действия агрессор на Нежинском и Прилуцком направлениях.

В направлении Победа – Бровары выдвигаются к двум БТГр из состава второй общевойсковой армии центрального военного округа ВС РФ.

В Слобожанщине вражеские войска после незаконного пересечения государственной границы Украины остановлены на рубеже в районах населенных пунктов Ахтырка, Богодухов, Чугуев, Шевченково.

На Сумском направлении продолжает осаждать населенные пункты Сумы, Лебедин и Ахтырка.

На Харьковском направлении противник вынужден перейти к обороне. Силами до трех БТГр предположительно предпримет очередную попытку окружить Харьков с юга.

На Сватовском направлении силами до двух БТГр, вероятно, предпримет попытку наступления в направлении Изюма и закрепиться на любых рубежах. Основная причина таких действий – продолжение наступления в направлениях Днепра и Запорожья.

В Донецкой области Мариуполь устойчиво держится, административные границы Донецкой и Луганской областей для врага – недостижимы.

На Таврическом направлении противник осуществил ввод части оперативных резервов – в БТГр, пытается продолжить наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь.

Корабельные группы Черноморского, Северного и Балтийского флотов активно производят демонстрационные действия.

В Сумской области подразделения Вооруженных сил Украины передовой группой вышли рубежи по линии Государственной границы Сумской области.

Деморализованный враг продолжает нести потери.

2 марта под Киевом завязалось ожесточенное воздушное сражение между парой истребителей МиГ-29 бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины и парой российских Су-35С.

В результате воздушного боя оба самолета вражеских войск были уничтожены. Вместе с ракетами класса воздух-воздух из МиГ-29 на оккупантах отработали и зенитные управляемые ракеты комплекса С-300 местной зенитной ракетной бригады воздушного командования Центр.

Утром 2 марта Генштаб ВСУ отчитывается: российский враг намерен удержать боеспособность своих подразделений, но удается это все хуже. Террористы сдаются в плен и отказываются идти в наступление.

Накануне поздно вечером россияне обстреляли Житомир. Тактика террористов остается неизменно подлой – били по жилым домам и роддому.

Россияне пытаются наступать на Киев по всем направлениям. На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.

На Северском направлении до семнадцати БТГр оккупационных войск пытаются наступать на Киев с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.

Также террористические войска предпринимают неудачные попытки блокировать несколько городов в Сумской области.

Больше всего от оккупантов страдают Харьков, Херсон и Мариуполь. В частности, на последнем враг сосредоточил все свое внимание на Донецком направлении.

В Черноморской операционной зоне террористы развертывают корабельную группу и продолжают готовиться к проведению морской десантной операции.

По состоянию на утро 1 марта российские оккупанты обстреляли ракетами и РСЗО мирные города – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами.

Российские оккупационные войска произвели обстрел центра Харькова, в частности большой взрыв произошел на площади Свободы возле здания ОГА, вторая ракета попала в здание облгосадминистрации.

Недалеко от Киева снаряд попал в роддом в селе Бузова на Житомирской трассе. Людей эвакуировали из поврежденного здания.

В результате обстрела вражеской артиллерией воинской части в Ахтырке Сумской области погибли по меньшей мере 70 украинских бойцов.

По состоянию на утро 28 февраля российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Кроме обстрела военных частей, гражданских и военных аэродромов, объектов критической инфраструктуры оккупанты нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

В окрестностях Киева горячо было под Ирпенем. В направлении Киева было выпущено три ракеты – одна попала в частный дом на Софиевской Борщаговке, одну сбили силы ПВО, еще одна упала неизвестно где.

В Херсонской области под ударом остается Новая Каховка, а в областном центре — относительная тишина.

В Запорожской области враг оккупировал Бердянск. Вражеская техника наблюдается в разных общинах. В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами.

В Донецкой области ведутся бои за Мариуполь и Волноваху. Последняя, ​​по словам местных властей, находится на грани гуманитарной катастрофы.

ВСУ всю ночь отражали наступление на Харьков, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы по городу. Город под контролем.

По состоянию на 27 февраля основные усилия противника сосредоточены на Полесском и Северском операционных направлениях с целью блокирования Киева.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа Вооруженных сил РФ двигаются в сторону Бучи, Капитановки и Белогородки.

В направлении Борисполя и Ични двигаются подразделения Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ.

Из территории Беларуси в направлении Чернобыля перемещаются инженерные подразделения для осуществления переправ через реки Тетерев и Ирпень.

Противник обустроил понтонную переправу в районе Комарина через реку Десна и в районе Ораного через реку Тетерев.

Кроме того, РФ перебазировала тактическую авиационную группу самолетов Су-34 из Московской области на аэродром Барановичи в Белоруссии.

После неудачной попытки завладеть Черниговом оккупанты обходят город в направлении Ивановки и Козельца.

В сторону Сум и Прилук враг вклинился на глубину до 200 км, но был остановлен.

Часть сил Северного флота ВС РФ в составе двух батальонных тактических групп продолжила наступление в направлении Кременчуга, вклинившись на глубину до 120 км, где была остановлена.

На Таврическом направлении противник перегруппируется для наступления в направлении Херсон – Николаев. Ведет наступательные действия по направлениям Мелитополь – Васильевка и Бердянск – Мариуполь.

Корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота ВС РФ, в частности фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен, пускали крылатые ракеты типа Калибр.

На Северском направлении оперативная группировка Вооруженных Сил Украины сдерживает продвижение противника в направлении Конотоп – Полтава – Киев и ведет оборонительные бои.

Около полуночи 26 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск.

Сейчас враг пытается изменить тактику – российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

По той причине, что врагу не удалось осуществить быстрое наступление большими колоннами, он начал активнее применять ДРГ и десант, однако армия и тероборона эффективно их обезвреживает.

За двое суток российские оккупанты убили почти двести мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены.

По состоянию на 16.00 25 февраля в Генштабе сообщали о наступлении российских оккупантов по разным направлениям. ВСУ отражали атаки врага и держали оборону.

Карта вторжения России в Украину – актуальные данные на 19.30 24 февраля.

Карта вторжения России в Украину на 16.27 24 февраля. Данные показали, что армия РФ двигалась с Юга, Севера и Востока.

В 12.56 Госпогранслужба сообщила, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Военная техника врага зашла через пункт пропуска Вильча. Пограничники вместе с украинскими военными приняли бой.

Кроме того, по месту дислокации отдела пограничной службы Млачевка Житомирского отряда осуществлялись обстрелы из Градов.

Пограничные подразделения в зависимости от ситуации передислоцировались на запасные позиции и действовали во взаимодействии с Вооруженными силами Украины и Нацгвардией.

Обновлено в 17.55 24 февраля. Войска РФ осуществили атаку на Севере, Востоке, Юге, а также на Западе – в Волынской и Ивано-Франковской областях.

Все воинские подразделения находились на своих позициях.

Предварительно, в районе ООС было сбито семь самолетов Военно-космических сил РФ.

Отражено нападение на Счастье, во время которого подбито два танка и уничтожено около 50 российских оккупантов.

По данным Одесской областной госадминистрации, в результате удара на воинскую часть в селе Липецкое погибли 18 человек (восемь мужчин и десять женщин).

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов шестерых человек. Они госпитализированы в Подольскую городскую больницу.

Один из спасенных скончался в медицинском учреждении.

По данным Генштаба, Вооруженные силы отбили остров Змеиный.

Над Межигорьем Киевской области сбили российский вертолет Ка-52.

Оккупанты запустили две ракеты в Бровары Киевской области.

Известно, что ближе к 18.00 под Черниговом сдался российский разведывательный взвод 74-й мотострелковой бригады. Военные думали, что их везут домой после учений, а не воевать.

Ближе к вечеру стало известно, что российский десант, который высадился на аэродром в Гостомеле под Киевом, был заблокирован. Наши военные нанесли артиллерийский удар по аэродрому на поражение.

По данным веб-сайтов отслеживания полетов, интенсивное воздушное движение избегало региона, который охватывает Украину и ее границы с Россией.

Напомним, что около 05.00 24 февраля российские войска по приказу президента РФ Владимира Путина атаковали Украину.

Известно, что вторжение началось с атаки на аэродромы, военные склады в Киеве, Харькове и Днепре, а также на государственную границу на участке с Россией, Беларусью и оккупированным Крымом.