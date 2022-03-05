Запорізька АЕС наразі знаходиться під контролем російських військ. У технічні питання вони поки не втручаються, станція працює в штатному режимі. На сьогодні рівні радіації в нормі.

Про це в ефірі об’єднаних українських телеканалів повідомив тимчасовий виконуючий обов’язки голови НАЕК Енергоатом Петро Котін.

За його словами, технічний персонал станції отримують накази від окупантів, які стверджують, що назад вони не повернуться, “тільки хіба що в трунах”.

– Залишається дуже велике питання як далі поводитимуться окупанти і як вони використовуватимуть потужності атомної станції, – сказав Петро Котін.

Нагадаємо, що ввечері 3 березня 2022 року російські агресори важкою технікою у складі близько 100 одиниць прорвали блокпост на в’їзді в Енергодар і Запорізьку АЕС, увірвалися в місто і почали обстрілювати атомну станцію.

Незважаючи на відчайдушний опір Нацгвардії, тероборони і жителів Енергодара, колона техніки окупантів впритул розстрілювала територію станції, прилеглу інфраструктуру, тренувальний центр якої врешті-решт загорівся.

Через високі ризики пошкодження атомних установок другий і третій енергоблоки перевели в безпечний холодний стан. Поки в роботі залишається четвертий енергоблок, який був на максимальній відстані від зони обстрілу.

Найбільшою загрозою є ядерний матеріал, який зберігається в шести ядерних реакторах станції і приреакторних басейнах витримки. Також у сховищі відпрацьованого палива на майданчику АЕС розташовано близько 150 контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом.

Враховуючи, що на такому технічно складному об’єкті як атомна станція знаходяться ядерні терористи, які не вміють безпечно поводитися з ядерним матеріалом, небезпека загрожує не тільки всьому регіону, але і всьому світу.

Ситуація потребує негайного втручання, вжиття найжорсткіших заходів, зокрема з боку НАТО і країн-власників ядерної зброї.

Джерело: Факти ICTV YouTube