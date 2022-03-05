Всего через неделю после того, как российские ракеты начали обрушиваться на Украину, более 1,2 млн человек бежали в соседние европейские страны в пугающее и неопределенное будущее. Организация Объединенных Наций предупредила, что мы являемся свидетелями крупнейшего кризиса беженцев за столетие.

Всю неделю мир наблюдал, как семьи боролись за посадку в поезда в хаотичных толпах, как отцы целовали своих детей на прощание через окна автомобилей, и видел шок и изнеможение на лицах тех, кто добрался до безопасного места.

Большинство украинцев, покидающих свою страну, направляются на запад в Польшу, Молдову, Словакию, Румынию и Венгрию, которые открыли свои границы для всех, кто пытается бежат.

УВКБ ООН, агентство ООН по делам беженцев, предупреждает, что гуманитарный кризис, охвативший украинцев, только начинается. По оценкам, более 4 млн человек станут беженцами, а внутри Украины еще миллионы будут перемещены из-за российских бомб и ракет.

Ресурсы на пределе

Уже более 650 тыс. человек въехали в Польшу, и каждый день прибывают от 50 до 80 тыс. Многие другие ждут до 60 часов на другой стороне границы в холодную и морозную погоду. Польские организации по оказанию помощи, работающие на границе, говорят, что их ресурсы на пределе.

Венгрия занимает второе место по количеству украинцев, ищущих убежища от войны. С начала вторжения сюда прибыло более 145 тыс. человек.

Реакция других европейских стран на разворачивающийся кризис с беженцами также была быстрой и единой. Государства-члены ЕС объявили, что они приведут в действие директиву о временной защите, которая не использовалась с момента ее создания в 2001 году после войн в Югославии и Косово.

Это даст украинским беженцам право жить и работать в ЕС до трех лет без визы. Поправка изменила предлагаемый текст директивы, чтобы распространить защиту только на граждан Украины, а не на всех беженцев, спасающихся от войны.

— Поскольку ситуация продолжает ухудшаться, мы знаем, что число бегущих людей продолжает расти в геометрической прогрессии. Мы верим, что европейская солидарность продолжится, — говорится в сообщении агенства.

Реакция Великобритании заметно отличается от реакции ее европейских соседей. Первоначально британское правительство заявило, что только граждане Украины, проживающие в Великобритании, смогут привезти своих ближайших родственников.

По оценкам УВКБ ООН, это крупнейший кризис с беженцами за столетие после Сирии, которую во время военных действий покинули более 6 млн. человек.

То, что мы наблюдаем, станет проверкой решимости и возможностей нашей глобальной инфраструктуры по работе с беженцами. Мы должны быть готовы к тому, что нас ждет, отметили в ООН.