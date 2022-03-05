Зеленский присвоил награды военным, которые защищают Украину в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский присвоил ряд наград украинским военным, которые защищают Украину от российских захватчиков.
Указом №109/2022 глава государства поручил присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Евгеньевичу – заместителю командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.
Воинское звание бригадного генерала присвоили полковнику Швораку Владимиру Васильевичу – заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск.
Также Владимир Зеленский поручил присвоить воинское звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу – начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
Указом президента №107/2022 поручено присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда Павлюку Александру Алексеевичу – генерал-лейтенанту.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент постановил:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени
- Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) — полковника
- Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) — майора медицинской службы
- Жовтяка Дмитрия Васильевича — лейтенанта
- Индиченка Игоря Андреевича — лейтенанта
- Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта
- Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) — лейтенанта
- Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Усова Станислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта
- Шишевского Александра Витальевича (посмертно) — капитана
- Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта
Наградить орденом За мужество ІІ степени
Шутанича Руслана Николаевича — старшего солдата
Наградить орденом За мужество III степени
- Битку Александра Витальевича (посмертно) — старшего солдата
- Билецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
- Буткалюка Вячеслава Анатольевича — солдата
- Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) — солдата
- Воробьева Максима Юрьевича — солдата
- Гнидого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата
- Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
- Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) — сержанта
- Гука Станислава Михайловича – солдата
- Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) — солдата
- Добровольского Александра Витальевича – солдата
- Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата
- Жогина Владислава Андреевича – солдата
- Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата
- Зеленчука Артура Викторовича – солдата
- Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) — старшина 2 статьи
- Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину
- Ищука Юрия Александровича (посмертно) — солдата
- Калитюка Александра Романовича – солдата
- Канюка Юрия Игоревича — лейтенанта
- Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата
- Ковальчука Максима Викторовича – солдата
- Кучера Георгия Петровича – главного сержанта
- Левицкого Руслана Васильевича – солдата
- Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Науменко Денис Игоревич (посмертно) — солдат
- Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата
- Николенко Ивана Игоревича (посмертно) — солдата
- Онищука Петра Леонидовича – солдата
- Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта
- Петька Андрея Васильевича – солдата
- Посвистка Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата
- Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
- Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата
- Семенюка Александра Игоревича – солдата
- Ситака Андрея Геннадьевича — солдата
- Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата
- Сою Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта
- Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта
- Телетена Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
- Теуту Николая Васильевича — солдата
- Ткача Виктора Владимировича – сержанта
- Топиху Игоря Викторовича (посмертно) — подполковника
- Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину
- Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата
- Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта
- Юзвака Алексея Витальевича – солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого
- Демидчука Игоря Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Стельмаха Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта
Наградить медалью За военную службу Украине
Слупского Андрея Владимировича – старшего солдата
Наградить медалью Защитнику Отчизны
- Белошицкого Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта
- Гавву Андрея Витальевича – солдата
- Гуреша Михаила Степановича – солдата
- Деньгину Валентину Святославовну — солдата
- Козаченко Романа Игоревича – солдата
- Ларионова Алексея Игоревича – старшего солдата
- Невинского Виталия Игоревича – старшего лейтенанта
- Пискуна Тараса Алексеевича – старшего лейтенанта
- Савченко Бориса Игоревича – старшего сержанта
- Савчука Юрия Михайловича – главного сержанта
- Слободяна Руслана Сергеевича – солдата
- Торгуна Сергея Захаровича – старшего солдата.