Зеленский присвоил награды военным, которые защищают Украину в войне с РФ

Президент Владимир Зеленский присвоил ряд наград украинским военным, которые защищают Украину от российских захватчиков.

Указом №109/2022 глава государства поручил присвоить воинское звание бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Евгеньевичу – заместителю командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.

Воинское звание бригадного генерала присвоили полковнику Швораку Владимиру Васильевичу – заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск.

Также Владимир Зеленский поручил присвоить воинское звание бригадного генерала юстиции полковнику юстиции Мельнику Сергею Николаевичу – начальнику Военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Указом президента №107/2022 поручено присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда Павлюку Александру Алексеевичу – генерал-лейтенанту.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге президент постановил:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени

Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) — полковника

Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) — майора медицинской службы

Жовтяка Дмитрия Васильевича — лейтенанта

Индиченка Игоря Андреевича — лейтенанта

Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта

Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) — лейтенанта

Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта

Усова Станислава Руслановича (посмертно) — лейтенанта

Шишевского Александра Витальевича (посмертно) — капитана

Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта

Наградить орденом За мужество ІІ степени

Шутанича Руслана Николаевича — старшего солдата

Наградить орденом За мужество III степени

Битку Александра Витальевича (посмертно) — старшего солдата

Билецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата

Буткалюка Вячеслава Анатольевича — солдата

Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) — солдата

Воробьева Максима Юрьевича — солдата

Гнидого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата

Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) — сержанта

Гука Станислава Михайловича – солдата

Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) — солдата

Добровольского Александра Витальевича – солдата

Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата

Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата

Жогина Владислава Андреевича – солдата

Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата

Зеленчука Артура Викторовича – солдата

Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) — старшина 2 статьи

Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину

Ищука Юрия Александровича (посмертно) — солдата

Калитюка Александра Романовича – солдата

Канюка Юрия Игоревича — лейтенанта

Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата

Ковальчука Максима Викторовича – солдата

Кучера Георгия Петровича – главного сержанта

Левицкого Руслана Васильевича – солдата

Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

Науменко Денис Игоревич (посмертно) — солдат

Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата

Николенко Ивана Игоревича (посмертно) — солдата

Онищука Петра Леонидовича – солдата

Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта

Петька Андрея Васильевича – солдата

Посвистка Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата

Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата

Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата

Семенюка Александра Игоревича – солдата

Ситака Андрея Геннадьевича — солдата

Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата

Сою Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта

Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта

Телетена Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта

Теуту Николая Васильевича — солдата

Ткача Виктора Владимировича – сержанта

Топиху Игоря Викторовича (посмертно) — подполковника

Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата

Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину

Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата

Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта

Юзвака Алексея Витальевича – солдата

Наградить орденом Даниила Галицкого

Демидчука Игоря Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта

Стельмаха Александра Анатольевича (посмертно) — штаб-сержанта

Наградить медалью За военную службу Украине

Слупского Андрея Владимировича – старшего солдата

Наградить медалью Защитнику Отчизны