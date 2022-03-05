Зеленський присвоїв нагороди військовим, які боронять Україну у війні з РФ

Президент Володимир Зеленський присвоїв низку нагород українським військовим, які захищають Україну від російських загарбників.

Указом №109/2022 глава держави доручив присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику Богомолову Артему Євгеновичу – заступнику командувача військ оперативного командування Захід Сухопутних військ ЗСУ.

Військове звання бригадного генерала присвоїли полковнику Швораку Володимиру Васильовичу – заступнику командувача військ оперативного командування Схід Сухопутних військ.

Також Володимир Зеленський доручив присвоїти військове звання бригадного генерала юстиції полковнику юстиції Мельнику Сергію Миколайовичу – начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Указом президента №107/2022 доручено присвоїти звання Герой України з врученням ордена Золота зірка Павлюку Олександру Олексійовичу – генерал-лейтенанту.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі президент постановив:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) — полковника

Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) — майора медичної служби

Жовтяка Дмитра Васильовича — лейтенанта

Індиченка Ігоря Андрійовича — лейтенанта

Ковбасюка Олеся Петровича — старшого лейтенанта

Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) — лейтенанта

Усика Ігоря Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта

Усова Станіслава Руслановича (посмертно) — лейтенанта

Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) — капітана

Шімона Олександра Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом За мужність ІІ ступеня

Шутанича Руслана Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом За мужність ІІІ ступеня

Битку Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого солдата

Білецького Івана Юрійовича (посмертно) — солдата

Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича — солдата

Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) — солдата

Воробйова Максима Юрійовича — солдата

Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) — солдата

Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) — сержанта

Гука Станіслава Михайловича — солдата

Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

Добровольського Олександра Віталійовича — солдата

Добровського Івана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) — солдата

Жогіна Владислава Андрійовича — солдата

Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) — старшого солдата

Зеленчука Артура Вікторовича — солдата

Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) — старшину 2 статті

Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) — головного корабельного старшину

Іщука Юрія Олександровича (посмертно) — солдата

Калитюка Олександра Романовича — солдата

Канюка Юрія Ігоровича — лейтенанта

Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) — солдата

Ковальчука Максима Вікторовича — солдата

Кучера Георгія Петровича — головного сержанта

Левицького Руслана Васильовича — солдата

Марчука Василя Володимировича (посмертно) — старшого солдата

Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата

Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) — солдата

Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) — солдата

Онищука Петра Леонідовича — солдата

Павлюка Володимира Петровича — старшого сержанта

Петька Андрія Васильовича — солдата

Посвистка Дмитра Дмитровича — старшого солдата

Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) — солдата

Савченка Артема Олеговича (посмертно) — солдата

Семенюка Олександра Ігоровича — солдата

Сітака Андрія Геннадійовича — солдата

Сладковського Миколу Івановича — старшого солдата

Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) — головного сержанта

Телетьона Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

Теуту Миколу Васильовича — солдата

Ткача Віктора Володимировича — сержанта

Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) — підполковника

Черначука Петра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

Чупака Юрія Олександровича (посмертно) — головного корабельного старшину

Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) — солдата

Щетинського Юрія Івановича — майстер-сержанта

Юзвака Олексія Віталійовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) — штаб-сержанта

Нагородити медаллю За військову службу Україні

Слупського Андрія Володимировича — старшого солдата

Нагородити медаллю Захиснику Вітчизни