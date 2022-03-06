На одиннадцатый день войны России против Украины враг пытается не потерять наступательный потенциал. Но российские военные имеют большие потери в вооружении, технике и личном составе.

За счет сопротивления всего украинского народа противник деморализован. Резервы российских захватчиков, которые поступают на доукомплектование подразделений, имеют крайне низкое морально-психологическое состояние из-за осведомленности о реальном положении дел.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Украинские военные ведут ожесточенные бои, чтобы удержать определенные рубежи. Агрессор, неся потери, постоянно пытается уклониться от прямого огневого контакта с нашими войсками.

Украинские защитники ведут оборонительную операцию в рамках Южной, Восточной и Северной операционных зон, чтобы отразить наступление ударных группировок вооруженных сил захватчиков, нанести им максимальные потери, недопустить их вторжения в глубину и создать условия для их разгрома.

В восточной части Донецкого операционного района основные усилия сосредоточены на обороне Мариуполя и нанесении огневого поражения силам противника. Другие группировки ведут оборонительные бои на Слобожанском и в восточной части Таврического направления.

В частности, подразделения десантно-штурмовых войск остановили колонны врага, пытавшиеся выдвинуться в сторону Днепропетровщины со стороны Балаклеи. На Северском направлении проводится операция по обороне Чернигова.

На Волынском направлении украинские военные занимаются подготовкой всей полосы обороны в определенной операционной зоне вдоль государственной границы Украины.

На приморском направлении наши защитники обороняют пункты базирования, морские порты на Черном море. Так, в Николаевской области уже захватили значительное количество бронированной и автомобильной техники противника.

На других направлениях части и подразделения Вооруженных сил выполняют задачи территориальной обороны, чтобы не допустить наступательных действий и диверсионно-разведывательных групп противника.

Группировка Воздушных сил сосредоточила усилия на отражении ракетно-авиационных ударов противника, противовоздушном прикрытии важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

В целом, по состоянию на это время, потери авиационной техники российских войск составляют 88 самолетов и вертолетов. Некоторых вражеских летчиков, которые катапультировались и выжили, нашли украинские воины. Им оказали медицинскую помощь и они уже дают показания о преступлениях путинского режима против человечности.