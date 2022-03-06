РФ направляє до Києва ракети Тор і Точка-У, жителів просять повідомляти про їхнє пересування – МВС

Російські загарбники зараз направляють до Києва ракети Точка-У та комплекс Тор. Ворог продовжує концентрувати свої сили навколо столиці.

Про це в ефірі українського телебачення повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

– Зараз, за нашими даними, до Києва прямують Точка-У і комплекс Тор. Якщо ви бачите пересування цієї техніки, спробуйте передати правоохоронцям інформацію, де вона знаходиться, – зазначив він.

Вадим Денисенко наголосив: це інформація є наразі дуже важливою, оскільки комплекс Точка-У — це ракети, за його словами, “неймовірної потужності, і вони їдуть, щоб руйнувати передусім місто Київ”.

Тим часом у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили: попри те, що ворог намагається не втратити наступального потенціалу, російські військові мають великі втрати в озброєнні, техніці та особовому складі.

За рахунок супротиву всього українського народу противника деморалізовано. Агресор, зазнаючи втрат, постійно намагається ухилитися від прямого вогневого контакту з нашими військами.