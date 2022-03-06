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Факты / Украина

Тяжелая огнеметная система РФ Буратино бьет по Мариуполю: что это за техника

Анастасия Гевко редактор ленты
Тяжелая огнеметная система РФ Буратино бьет по Мариуполю: что это за техника

Нацгвардия Украины сообщает, что военная техника Российской Федерации продолжает стрелять по украинским городам, в частности – по Мариуполю бьют ТОС-1 Буратино. 

– Враг продолжает обстреливать город Мариуполь. По МКР Восточный бьют с ТОС-1 Буратино, также по городу работает вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия, – говорится в заявлении.

Что такое ТОС-1 Буратино, которое использует армия РФ против городов Украины, и насколько опасна эта военная техника – читайте в нашем материале.

ТОС-1 расшифровывается как тяжелая огнеметная система. Это – огнеметная система залпового огня Российской Федерации, ее калибр – 220-мм.

Россия использует ее на базе танка Т-72. 

С помощью Буратино можно вести огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. А с 2001 года у россиян есть также усовершенствованная система ТОС-1А под названием Солнцепек.

Конструкция этой техники состоит из пакета из 30 направляющих для неуправляемых реактивных снарядов. 

Он смонтирован на поворотной платформе. 

Для наведения установки на цель, а также для того, чтобы задать угол подъема пусковой установки, экипажу не нужно выходить из машины.

Манипуляции проводят с помощью прицела и внешних систем.

В этом комплексе используют специальную систему управления огнем, которая включает в себя:

  • лазерный дальномер,
  • электронный баллистический вычислитель,
  • оптический прицел,
  • датчик крена.

Как сообщается, расстояние до цели вооружение можно определить с точностью до 10 метров. 

Такие данные автоматически вводят в баллистический вычислитель, который рассчитывает необходимый угол для поднятия пусковой установки.

В то же время неуправляемая ракета состоит из головной части, в которой есть зажигательный или термобарический наполнитель, а также твердотопливного реактивного двигателя и детонатора.

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Фото: Getty Images

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