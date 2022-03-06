Тяжка вогнеметна система РФ Буратіно б’є по Маріуполю: що це за техніка

Нацгвардія України повідомляє, що військова техніка Російської Федерації продовжує стріляти по українським містам, зокрема – по Маріуполю б’ють з ТОС-1 Буратіно.
– Ворог продовжує обстрілювати місто Маріуполь. По МКР Східний б’ють із ТОС-1 Буратіно, також по місту працює ворожа авіація, танки, ствольна та реактивна артилерія, – йдеться у заяві.
Що таке ТОС-1 Буратіно, яке використовує армія РФ проти міст України, та наскільки небезпечна ця військова техніка – читайте у нашому матеріалі.
ТОС-1 розшифровується як тяжка вогнеметна система. Це – вогнеметна система залпового вогню Російської Федерації, її калібр – 220 мм.
Росія використовує її з урахуванням танка Т-72.
За допомогою Буратіно можна вести вогонь запальними або термобаричними боєприпасами. А з 2001 року росіяни мають також удосконалену систему ТОС-1А під назвою Сонцепек.
Конструкція цієї техніки складається з пакета із 30 напрямних для некерованих реактивних снарядів.
Він змонтований на поворотній платформі.
Для наведення установки на ціль, а також для того, щоб встановити кут підйому пускової установки, екіпажу не потрібно виходити з машини.
Маніпуляції проводять за допомогою прицілу та зовнішніх систем.
У цьому комплексі використовують спеціальну систему управління вогнем, яка включає:
- лазерний далекомір,
- електронний балістичний обчислювач,
- оптичний приціл,
- датчик крену.
Відстань до мети озброєння можна визначити з точністю до 10 метрів.
Такі дані автоматично вводять у балістичний обчислювач, який розраховує необхідний кут підняття пускової установки.
У той же час некерована ракета складається з головної частини, в якій є запальний або термобаричний наповнювач, а також реактивного твердопаливного двигуна і детонатора.