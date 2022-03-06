Вторая попытка эвакуации из Мариуполя провалилась – россияне снова обстреляли город

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что эвакуационная колонна с жителями Мариуполя так и не смогла сегодня выехать за пределы города, поскольку россияне начали перегруппировку своих сил и мощный обстрел города.

– Вывозить людей в таких условиях крайне опасно. Колонна с гуманитарным грузом, выехавшая сегодня из Запорожья в сторону Мариуполя, пока пункта назначения не достигла и в настоящее время находится в пути, – уточнил он.

В полке Азов подтвердили, что повторилась вчерашняя ситуация, и боевики открыли огонь, не обеспечив режима тишины.

По его данным, захватчики продолжают обстреливать Мариуполь, в частности, по МКР Восточный враг бьет из тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1 Буратино.

Удары по городу наносят также вражеская авиация, танки, ствольная и реактивная артиллерия.

Говорить о количестве жертв среди гражданского населения пока сложно, поскольку обстрелы продолжаются.

В Мариуполе 6 марта с 12.00 должна была начаться эвакуация мирного населения, поскольку была договоренность об установлении режима тишины с 10.00 до 21.00.

Гуманитарный зеленый коридор проложен по маршруту Мариуполь – Портовское – Мангуш (в объезд Никольского) – Республика – Розовка – Бильмак – Пологи – Орехов – Запорожье.

Накануне, 5 марта, также была запланирована эвакуация мирного населения из Мариуполя, но враг продолжал обстрелы города и его окрестностей.

Фото: полк Азов