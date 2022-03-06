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Факты / Украина

Украинская военная техника или оккупанты: в Госспецсвязи объяснили, как различить

Анастасия Гевко редактор ленты
Украинская военная техника или оккупанты: в Госспецсвязи объяснили, как различить

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как различить украинскую военную технику и российскую, а также сообщила что делать, если встретишь войска агрессора.

Об этом говорится в посте, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

– Русская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску. Иногда присутствует трехцветная окраска. Украинская техника – окрашена в виде “пикселя” или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому, – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в ночь на субботу. 

В Госспецсвязи добавили, что также российская техника, въехавшая на территорию Украины, имеет дополнительные признаки, которые указывают на направление движения:

  • косая линия на кузове – на Херсон;
  • метка Z на кузове, Росгвардия (кадыровцы) – наступление на Харьков, на Киев из-под Сум;
  • треугольник – на Славянск и Краматорск; 
  • круг – для мобильного резерва.

Как отличить украинские вертолеты от вражеских

На украинских бортах должны быть:

  • на хвостовой части – две полосы белого цвета и надпись За бабу Веру (может быть разных цветов),
  • на фюзеляже – желтый круг, а в нем – чуть меньше синий.

Что делать, если увидел российскую технику в Украине

Госспецсвязи сообщает, что при встрече с российской техникой необходимо сообщать об этом в ВСУ по контактам на сайте Генерального штаба.

Снимайте передвижение этой техники на видео и выкладывайте в соцсети под хештегом #війна_проти_України. Если есть желание и возможность – уничтожайте вражескую технику всеми возможными средствами, – сказано в сообщении.

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