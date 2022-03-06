Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины объяснила, как различить украинскую военную технику и российскую, а также сообщила что делать, если встретишь войска агрессора.

Об этом говорится в посте, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

– Русская техника имеет темно-зеленую и болотную окраску. Иногда присутствует трехцветная окраска. Украинская техника – окрашена в виде “пикселя” или темно-зеленый цвет, близкий к оливковому, – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбуке в ночь на субботу.

В Госспецсвязи добавили, что также российская техника, въехавшая на территорию Украины, имеет дополнительные признаки, которые указывают на направление движения:

косая линия на кузове – на Херсон;

метка Z на кузове, Росгвардия (кадыровцы) – наступление на Харьков, на Киев из-под Сум;

треугольник – на Славянск и Краматорск;

круг – для мобильного резерва.

Как отличить украинские вертолеты от вражеских

На украинских бортах должны быть:

на хвостовой части – две полосы белого цвета и надпись За бабу Веру (может быть разных цветов),

на фюзеляже – желтый круг, а в нем – чуть меньше синий.

Что делать, если увидел российскую технику в Украине

Госспецсвязи сообщает, что при встрече с российской техникой необходимо сообщать об этом в ВСУ по контактам на сайте Генерального штаба.