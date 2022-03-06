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Факти / Україна

Українська військова техніка чи окупанти: у Держспецзв’язку пояснили, як розрізнити

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Українська військова техніка чи окупанти: у Держспецзв’язку пояснили, як розрізнити

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України пояснила, як розрізнити українську військову техніку та російську, а також повідомила, що робити, якщо зустрінеш війська агресора.

Про це йдеться у пості, опублікованому на сторінці відомства у Facebook.

– Російська техніка має темно-зелене та болотяне забарвлення. Іноді присутнє триколірне забарвлення. Українська техніка – пофарбована у вигляді “пікселя” або темно-зелений колір, близький до оливкового, – йдеться у повідомленні на сторінці відомства у Фейсбуці у ніч на суботу.

У Держспецзв’язку додали, що також російська техніка, що в’їхала на територію України, має додаткові ознаки, які вказують на напрямок руху:

  • коса лінія на кузові – на Херсон;
  • мітка Z на кузові, Росгвардія (кадировці) – наступ на Харків, Київ з-під Сум;
  • трикутник – на Слов’янськ та Краматорськ;
  • коло – для мобільного резерву.

Як відрізнити українські вертольоти від ворожих

На українських бортах мають бути:

  • на хвостовій частині – дві смуги білого кольору та напис За бабу Веру (може бути різних кольорів),
  • на фюзеляжі – жовте коло, а в ньому – менше синє.

Що робити, якщо побачив російську техніку в Україні

Держспецзв’язку повідомляє, що під час зустрічі з російською технікою необхідно повідомляти про це у ВСУ через контакти на сайті Генерального штабу.

Знімайте пересування цієї техніки на відео та викладайте у соцмережі під хештегом #війна_проти_України. Якщо є бажання та можливість – знищуйте ворожу техніку всіма можливими засобами, – сказано у повідомленні.

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