На жодному напрямку російські загарбницькі війська не досягли стратегічного успіху. Українські військові дають гідну відсіч агресору.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, ворог ще небезпечний і готує другу хвилю широкомасштабного наступу, до якої Україна повинна підійти максимально готовою і згуртованою.

– Стратегічно важливими залишаються міста Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів і Одеса. План ворога – взяти ключові міста в оточення, знекровити українські Збройні сили, створити ситуацію гуманітарної катастрофи для цивільного населення, – зазначив він.

За словами Олексія Данілова, основну увагу командування російських окупаційних військ переносить на Південь, намагаючись позбавити Україну виходу до Чорного та Азовського морів. На думку ворога, це створить умови економічного придушення українського спротиву.

Крім того, секретар РНБО зауважив, що агресор не полишає надій захопити Київ і формує ресурси для оточення Дніпра. Водночас з боку України відбувається перегрупування, поповнення свіжим резервом і насичення української армії новітнім озброєнням.

– Ми зробили найбільш важкий крок до перемоги, але попереду ще багато роботи зі знищення ворога і повернення всіх українських земель! Похоронки російським матерям і тонни обвугленого російського військового заліза – пам’ятка для наступної хвилі агресора: не лізьте – вб’ємо! – наголосив Данілов.

Про те, що Росія готується бомбардувати Одесу, повідомив і президент Володимир Зеленський. За його словами, свідчення російських військових, яких взяли у полон, доводять, що РФ давно готувала повномасштабну війну проти України.