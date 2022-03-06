Российские войска обстреливают военную инфраструктуру, жилые районы мирного населения украинских городов. Враг пытается разрушить телевизионные башни, чтобы ограничить доступ людей к информации.

В Центре противодействия дезинформации рассказали, что делать, если у вас пропал доступ к эфирным каналам.

Если вы остались без доступа к национальным каналам, вам следует перейти на местные и региональные телеканалы своей области. Там транслируют общий проект – единственный марафон Мы сильны вместе.

Включайте украинское радиовещание в интернет-радио radioplayer.ua (без тарификации мобильных операторов и без загрузки приложения)

Кроме того, большинство украинских телеканалов имеют каналы на YouTube. Потому эфир можно смотреть на этой платформе.

Украинские телеканалы раскодированы на спутнике, доступ к вещанию бесплатный.

На платформе Sweet.TV есть доступ к шести национальным телеканалам: 1+1, Новый канал, ICTV, СТБ, Украина, Украина 24.

Медиаплатформа Megogo открыла свободный доступ к каналам: UA:Первый, 1+1, ICTV, УНИАН ТВ, Украина 24, 5 канал, 24 канал, Совет, Интер, BBC, World News.

В бомбоубежищах интернет-провайдер Ланет организует закрытые точки доступа к сети.