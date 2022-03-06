Російські війська обстрілюють військову інфраструктуру, житлові райони мирного населення українських міст. Ворог намагається руйнувати телевізійні вежі, щоб обмежити доступ людей до інформації.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що робити, якщо у вас зник доступ до ефірних каналів.

Якщо ви залишилися без доступу до національних каналів, вам варто перейти на місцеві та регіональні телеканали своєї області. Там транслюють спільний проєкт – єдиний марафон Ми сильні разом.

Вмикайте українське радіомовлення в інтернет-радіо radioplayer.ua (без тарифікації мобільних операторів і без завантаження додатка)

Крім того, більшість українських телеканалів мають власні канали на YouTube. Тому ефір можна дивитися на цій платформі.

Українські телеканали розкодовані на супутнику, доступ до мовлення безплатний.

На платформі Sweet.TV є доступ до шести національних телеканалів: 1+1, Новий канал, ICTV, СТБ, Україна, Україна 24.

Медіаплатформа Megogo відкрила вільний доступ до каналів: UA:Перший, 1+1, ICTV, УНІАН ТБ, Україна 24, 5 канал, 24 канал, Рада, Інтер, BBC, World News.

У бомбосховищах інтернет-провайдер Ланет організовує закриті точки доступу до мережі.