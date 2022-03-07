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Факты / Мир

Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива

Анастасия Гевко редактор ленты
Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что во вторник, 8 марта, будут внесены предложения по максимально быстрому избавлению Евросоюза от зависимости от топлива Российской Федерации.

– Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива. Это означает диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, пополнение сил ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии, а также повышение энергоэффективности, – сказано в заявлении, опубликованном на странице фон дер Ляйен в соцсети Twitter в понедельник, 7 марта.

Она добавила, что также ЕС готовит новый пакет санкций против Российской Федерации. 

– Мы должны убедиться, что эффект от санкций – максимально серьезный. И учитывая действия Кремля по отношению к мирному населению, мы работаем над дальнейшими санкциями, – сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того Еврокомиссия будет работать над защитой внутренних потребителей. 

– Во-первых, мы должны защитить наиболее уязвимых потребителей и бизнеса. И более структурно подготовиться к массовому увеличению возобновляемых источников энергии на нашем рынке электроэнергии, – сказала президент ЕК.

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