Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала, что во вторник, 8 марта, будут внесены предложения по максимально быстрому избавлению Евросоюза от зависимости от топлива Российской Федерации.

– Завтра Еврокомиссия внесет предложения по тому, как быстро избавиться от нашей зависимости от российского ископаемого топлива. Это означает диверсификацию поставщиков, переход на СПГ и трубопроводный газ, пополнение сил ЕС путем инвестирования в возобновляемые источники энергии, а также повышение энергоэффективности, – сказано в заявлении, опубликованном на странице фон дер Ляйен в соцсети Twitter в понедельник, 7 марта.

Она добавила, что также ЕС готовит новый пакет санкций против Российской Федерации.

– Мы должны убедиться, что эффект от санкций – максимально серьезный. И учитывая действия Кремля по отношению к мирному населению, мы работаем над дальнейшими санкциями, – сообщила фон дер Ляйен.

Кроме того Еврокомиссия будет работать над защитой внутренних потребителей.