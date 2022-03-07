Оператор ГТС України забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу в місто Ізюм Харківської області. Відновленням розподільних газових мереж і запуском газопостачання міста займаються фахівці Харківгазу.

У Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях наразі через військову агресію російських окупантів зупинені 35 газорозподільних станцій.

Найбільш критичною є ситуація в Київській та Донецькій областях, де без газу залишаються близько мільйона осіб. Відновлення транспортування газу зараз надзвичайно ускладнене через значні пошкодження мереж облгазів.

Жителі цих регіонів опинилися на межі гуманітарної катастрофи – без тепла і можливості приготувати їжу. Фахівці ОДТСУ і місцевих облгазів роблять все можливе, щоб мінімізувати кількість відключень і відновити газопостачання.

Компанія контролює операційне управління газотранспортною системою незважаючи на військові дії і продовжує транспортувати газ для потреб України.

За оперативною інформацією, за минулу добу, 6 березня, для внутрішніх споживачів оператор ГТС України транспортував 78,8 млн кубометрів газу.

Джерело: Оператор ГТС