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Факти / Україна

Транспортування газу в Ізюм відновлено: найбільш критична ситуація в Київській та Донецькій областях

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
газопровід

Оператор ГТС України забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу в місто Ізюм Харківської області. Відновленням розподільних газових мереж і запуском газопостачання міста займаються фахівці Харківгазу.

У Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській і Херсонській областях наразі через військову агресію російських окупантів зупинені 35 газорозподільних станцій.

Найбільш критичною є ситуація в Київській та Донецькій областях, де без газу залишаються близько мільйона осіб. Відновлення транспортування газу зараз надзвичайно ускладнене через значні пошкодження мереж облгазів.

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Жителі цих регіонів опинилися на межі гуманітарної катастрофи – без тепла і можливості приготувати їжу. Фахівці ОДТСУ і місцевих облгазів роблять все можливе, щоб мінімізувати кількість відключень і відновити газопостачання.

Компанія контролює операційне управління газотранспортною системою незважаючи на військові дії і продовжує транспортувати газ для потреб України.

За оперативною інформацією, за минулу добу, 6 березня, для внутрішніх споживачів оператор ГТС України транспортував 78,8 млн кубометрів газу.

Джерело: Оператор ГТС

Фото: Depositphotos

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