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Факты / Украина

В Херсоне местные жители снова вышли на митинг в поддержку Украины

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Херсоне местные жители снова вышли на митинг в поддержку Украины

В Херсоне местные жители вышли на акцию протеста против российских захватчиков, в поддержку Украины.

Участники мирной акции протеста держат в руках плакаты и украинские флаги. Местные жители скандируют патриотические лозунги и призывают российских захватчиков покинуть город.

В Херсоне местные жители снова вышли на митинг в поддержку Украины / 3 фотографии

3 марта российские военные полностью захватили здание Херсонской облгосадминистрации. Однако местные житель массово выходят на митинги и призывают агрессора покинуть город.

5 марта несколько тысяч человек уже выходили на митинг в Херсоне. Тогда один из местных правоохранителей даже запрыгнул на ходу с украинским флагом на ехавший по городу российский БТР.

6 марта во временно оккупированных Геническе, Каховке и Каланчаке также прошли проукраинские митинги. Люди разворачивали сине-желтые флаги, пели Гимн Украины и выкрикивали лозунги против российских захватчиков.

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