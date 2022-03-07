У Херсоні місцеві жителі вийшли на акцію протесту проти російських загарбників, на підтримку України.

Учасники мирної акції протесту тримають у руках плакати та українські прапори. Місцеві жителі скандують патріотичні гасла та закликають російських загарбників покинути місто.

У Херсоні місцеві жителі знову вийшли на мітинг на підтримку України / 3 фотографии

3 березня російські військові повністю захопили будівлю Херсонської облдержадміністрації. Однак місцеві жителі масово виходять на мітинги і закликають агресора залишити місто.

5 березня кілька тисяч людей вже виходили на мітинг у Херсоні. Тоді один із місцевих правоохоронців навіть застрибнув на ходу з українським прапором на російський БТР, що їхав містом.

6 березня у тимчасово окупованих Генічеську, Каховці та Каланчаку також пройшли проукраїнські мітинги. Люди розгортали синьо-жовті прапори, співали Гімн України та вигукували гасла проти російських загарбників.