Белый дом объявил о запрете на импорт российской нефти

Президент США Джо Байден вводит запрет на импорт российской нефти в Соединенные Штаты. Об этом Байден объявил во время своего заявления о новых санкциях против РФ за войну против мирной Украины 8 марта.

– Я оглашаю новый пакет санкций. Мы запрещаем весь импорт нефти. Это означает, что нефть РФ не будет импортироваться. Эта мера – под мощной двухпартийной поддержкой, – сказал Байден.

Он добавил, что с пониманием относится к тому, что союзники в Европе могут пока что не присоединиться к этим санкциям из-за отсуствия таких возможностей.

Ранее эти санкции анонсировал ряд американских СМИ. Сообщалось, что это действия, направленные на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины.

Американский сенатор Крис Кунс, комментируя возможность введения таких санкций, сообщал, что после запрета импорта российской нефти в США цены на топливо “возрастут по всей планете”, однако это, по его словам, цена свободы.

СМИ США пишут, что Америка получает менее 10 процентов своих энергетических ресурсов из России.

Тем временем NYT пишет, что во вторник утром нефть марки Brent достигла $130 за баррель.