Білий дім оголосив про заборону імпорту російської нафти

Президент США Джо Байден запроваджує заборону на імпорт російської нафти до Сполучених Штатів. Про це Байден оголосив під час своєї заяви про нові санкції проти РФ за війну проти мирної України 8 березня.

– Я оголошую новий пакет санкцій. Ми забороняємо весь імпорт нафти. Це означає, що нафта РФ не імпортуватиметься. Цей захід – під потужною двопартійною підтримкою, – сказав Байден.

Він додав, що з розумінням ставиться до того, що союзники в Європі можуть поки що не приєднатися до цих санкцій через відсутність таких можливостей.

Раніше ці санкції анонсувала низка американських ЗМІ. Повідомлялося, що це дії, спрямовані на те, щоб продовжувати притягувати Росію до відповідальності за неспровоковану та невиправдану війну проти України.

Американський сенатор Кріс Кунс, коментуючи можливість запровадження таких санкцій, повідомляв, що після заборони імпорту російської нафти до США ціни на пальне “зростуть по всій планеті”, проте це, за його словами, ціна волі.

ЗМІ США пишуть, що Америка отримує менше ніж 10 відсотків своїх енергетичних ресурсів із Росії.

Тим часом NYT пише, що у вівторок вранці нафта марки Brent досягла $130 за барель.