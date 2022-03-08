Так называемая “денацификация”, под прикрытием которой глава России Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины, является чистым нацизмом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Он подчеркнул, что объявленная Кремлем “денацификация” направлена на уничтожение украинской нации.

– “Денацификация” в этом случае является чистым нацизмом, уничтожением украинской нации. То же было в 1940-х годах: нацистская Германия проводила “денацификацию” еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире это может быть. Что человек, объявляющий “денацификацию”, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать “денацификация”, а затем бомбить гражданских людей – это геноцид против украинского народа, — подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что подобное происходило в истории многократно и заканчивалось очень плохо.

– Для некоторых стран это закончилось таким образом, что эти страны были испуганы тем, что сделали. Были страны, которые начинали “очищать” мир от той или иной нации, а другие страны потом жалели, что не защищали от этого другую нацию, — заявил глава государства.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что в будущем мир признает, что нынешние события были направлены на уничтожение народа Украины.