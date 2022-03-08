Эвакуация из Ирпеня: агрессор не придерживается режима тишины

Замруководителя ГСЧС в Киевской области Богдан Данилюк, который отвечает за эвакуацию людей из Ирпеня и организовывает ее, сообщил в эфире Фактов ICTV, что российский агрессор не придерживается режима тишины и продолжает стрелять по спасателям и мирному населению.

– Постоянно слышны взрывы, постоянно слышно, что в том направлении идет бой. Поэтому нашим сотрудникам приходится работать в особых условиях под обстрелами. Мирные жители также попадают под обстрелы. Но сегодня, к счастью, погибших у нас нет, – сообщил Данилюк.

Он добавил, что у ГСЧС 8 марта очень много работы, так как большое количество людей смогли перейти для эвакуации – более 3 тыс. человек.

– Кроме того мы смогли провести сегодня эвакуацию из дома престарелых – вывели людей, которые не могут передвигаться самостоятельно. Их вручную переносили через речку. На данный момент этих людей отправили в пансионат города Киева, – рассказал руководитель эвакуации.

По словам Данилюка, эвакуация из Ирпеня происходит следующим образом: жители самостоятельно добираются по автодороге к разрушенному мосту, после чего спасатели переводят их через речку Ирпень и дальше все направляются в пункт сосредоточения.

После этого часть людей отправляется на железнодорожные вокзалы для дальнейшей эвакуации.