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Факты / Украина

Цветы и слезы благодарности: полицейские поздравили эвакуированных женщин Ирпеня с 8 марта

Наташа Тарчевська редактор ленты
Цветы и слезы благодарности: полицейские поздравили эвакуированных женщин Ирпеня с 8 марта

Эвакуация из Ирпеня под Киевом продолжается. Полицейские, спасающие тысячи мирных жителей, не забыли поздравить женщин с 8 марта.

— Среди спасенных — дети, пожилые люди, а также 14 тяжелобольных, которые не могли передвигаться самостоятельно, — говорится в сообщении.

Цветы и слезы благодарности: полицейские поздравили эвакуированных женщин Ирпеня с 8 марта / 7 фотографий

На кадрах заметно, что все полицейские, кроме оружия для защиты, также держат букеты красных тюльпанов. Женщины получали цветы и благодарили своих спасителей со слезами на глазах.

По состоянию на вторник, 8 марта, из разрушенного Ирпеня полицейские эвакуировали уже около 2 тыс. мирных жителей.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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