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Факти / Україна

Квіти і сльози вдячності: поліцейські привітали евакуйованих жінок Ірпеня з 8 березня

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Квіти і сльози вдячності: поліцейські привітали евакуйованих жінок Ірпеня з 8 березня

Евакуація з Ірпеня, що під Києвом, триває. Поліцейські, які рятують тисячі мирних мешканців, не забули привітати жінок з 8 березня.

– Серед врятованих осіб – діти, літні люди, а також 14 тяжкохворих, які не могли пересуватись самостійно, – йдеться у повідомленні.

Квіти і сльози вдячності: поліцейські привітали евакуйованих жінок Ірпеня з 8 березня / 7 фотографий

На кадрах помітно, що усі поліцейські, окрім зброї для захисту, також тримають букети червоних тюльпанів. Жінки отримували квіти і дякували своїм рятівникам зі сльозами на очах.

Станом на вівторок, 8 березня, із поруйнованого Ірпеня поліцейські евакуювали вже майже 2 тис. мирних мешканців.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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