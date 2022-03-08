Львовская область еще имеет потенциал для приема людей, спасающихся от войны из областей, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом в эфире спецмарафона национальных каналов сообщил начальник службы по делам детей Львовской областной военной администрации Владимир Лис.

– У нас еще есть потенциал в наших заведениях. Пока не привлекали семьи в районах, где люди готовы размещать у себя мам с детьми. Есть также потенциал для тех, кто хочет уехать за пределы области или страны, – подчеркнул Владимир Лис.

Начальник службы по делам детей Львовской областной военной администрации отмечает значительный дух подъема в области.

– Каждый хочет помочь, приложить свой кирпичик к нашей победе – и старшие, и меньшие. Каждый приходит к нам и спрашивает: чем мы можем быть полезны, нужно ли одежду или нужно с детьми поиграть. Большое количество волонтеров помогают нам с логистикой, чтобы переместить переселенцев с вокзала в автобус или с вокзала к месту нахождения, – отметил чиновник.

Даже в приюте для детей, где в мирное время были проблемы с тем, чтобы присмотреть за воспитанниками, теперь из-за количества желающих помочь пришлось составить график.

– У нас расписано все с утра до вечера. Здесь у нас – представители церкви, здесь – студенты католического университета, здесь – студенты университета имени Франко. С таким подъемом мы обязательно победим, – заверил Владимир Лис.

В эти дни во Львовскую область поступает очень много международной помощи. Но главное, уверен начальник службы по делам детей, чтобы не было перенасыщения, потому что неизвестно, сколько будет длиться война.

– Надо правильно организовать возможности, чтобы наш запас и мощь остался как можно дольше. У нас есть гуманитарный штаб, куда мы подаем заявки. Поэтому именно там нужно выяснять, что сейчас нужно, чтобы не было хаотических действий, – призывает Владимир Лис.

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