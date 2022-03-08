Ми ще маємо потенціал – Львівська ОВА про допомогу евакуйованим

Львівська область ще має потенціал для прийому людей, які рятуються від війни із областей, де тривають активні бойові дії.

Про це в ефірі спецмарафону національних каналів повідомив начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації Володимир Лис.

– Ми ще маємо потенціал у наших закладах. Ще не залучали сім’ї в районах, де люди готові розміщувати в себе мам із дітьми. Є також потенціал для тих, хто хоче виїхати за межі області чи країни, – наголосив Володимир Лис.

Начальник служби у справах дітей Львівської обласної військової адміністрації відзначає значний дух піднесення в області.

– Кожен хоче допомогти, докласти своєю цеглинку до нашої перемоги – і старші, і менші. Кожен приходить до нас і запитує: чим ми можемо бути корисні, чи треба одяг, чи треба з дітьми побути. Велика кількість волонтерів допомагають нам із логістикою, щоб перемістити переселенців із вокзалу в автобус чи з вокзалу до місця перебування, – зауважив посадовець ОВА.

Навіть у притулку для дітей, де в мирний час були проблеми з тим, щоб приглянути за вихованцями, тепер через кількість охочих допомогти довелось скласти графік.

– У нас розписане все від ранку до вечора. Тут у нас – представники церкви, тут – студенти католицького університету, тут – студенти університету імені Франка. Із таким піднесенням ми обов’язково переможемо, – запевнив Володимир Лис.

У ці дні до Львівської області надходить дуже багато міжнародної допомоги. Та головне, запевняє начальник служби у справах дітей, щоб не було перенасичення, тому що невідомо, скільки триватиме війна.

– Треба правильно організувати можливості, щоб нашого запасу й міці залишилося на якомога довше. У нас є гуманітарний штаб, куди ми подаємо заявки. Тому саме там потрібно з’ясовувати, що зараз потрібно, щоб не було хаотичних дій, – закликає Володимир Лис.

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