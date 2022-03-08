Три воспитательницы погибли: под Николаевом войска РФ обстреляли микроавтобус детдома

В Николаевской области путинские захватчики без предупреждения открыли огонь по микроавтобусу, где ехали воспитательницы детского дома. По меньшей мере три женщины погибли, двое получили ранения.

Как сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам Анна Замазеева, трагический инцидент произошел 8 марта. Циничности поступку агрессора добавляет то, что микроавтобус имел маркировку Красного креста.

– На кировоградской трассе фашистские оккупанты расстреляли смену женщин-воспитателей детского дома, которые на микроавтобусе ехали сменить коллег. После обстрела микроавтобус, маркированный знаками Красного креста, загорелся, — сообщила Анна Замазеева.

По информации Николаевского облсовета, двух раненых воспитательниц отвезли на позиции ВСУ, где им была оказана медицинская помощь.

Жизнь трех других воспитательниц детского дома спасти не удалось.