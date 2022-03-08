Три виховательки загинуло: під Миколаєвом війська РФ обстріляли мікроавтобус дитбудинку

У Миколаївській області путінські загарбники без попередження відкрили вогонь по мікроавтобусу, в якому їхали виховательки дитячого будинку. Щонайменше три жінки загинуло, двоє отримали поранення.

Як повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва, трагічний інцидент стався 8 березня. Цинічності вчинку агресора додає те, що мікроавтобус мав маркування Червоного хреста.

– На кіровоградській трасі фашистські окупанти розстріляли зміну жінок-вихователів дитячого будинку, які на мікроавтобусі їхали змінити колег. Після обстрілу мікроавтобус, який був маркований знаками Червоного хреста, загорівся, – повідомила Ганна Замазєєва.

За інформацією Миколаївської облради, двох поранених виховательок вдалося доправити до позицій ЗСУ, де їм терміново надали медичну допомогу.

Життя трьох інших виховательок дитячого будинку врятувати не вдалося.