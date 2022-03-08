Одним из страшных признаков наступившей гуманитарной катастрофы в осажденном и заблокированном рашистами Мариуполе стала смерть ребенка в результате полного обезвоживания организма. Это, пожалуй, первый подобный случай со времен фашистского варварства Второй мировой войны.

Об этом сообщил во время видеобращения Президент Украины Владимир Зеленский.

— Мариуполь – мирный и трудолюбивый город без всякой внутренней злобы. Его окружили, заблокировали. Специально истощают, специально пытают. Оккупанты сознательно отключают связь. Сознательно блокируют подвоз пищи, поставки воды, отключают электричество, — отметил глава украинского государства.

По его словам, в осажденном городе впервые, за десятки лет, видимо, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок.

— Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры! От обезвоживания умер ребенок в 2022 году! – призвал Владимир Зеленский.

Сообщается, что по состоянию на сегодня, 8 марта, защитники Мариуполя останавливают попытку врага прорваться в город. Мариуполь до сих пор без освещения, воды, газа и связи.

Источник: Zelenskiy/Official

Фото: Мариупольский горсовет