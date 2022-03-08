РФ обстреливает направление гуманитарного груза, который следует в Мариуполь – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что 8 марта в 10.00 заработал гуманитарный коридор, согласованный с РФ 5, 6 и 7 марта, но из-за прицельных обстрелов людей и грузов он не был открыт.

По ее словам, гумкоридор открыт на отрезке Мариуполь – Запорожье.

– Из Запорожья в направлении Мариуполя через Орехов, Пологи, Бельманку, Розовку, Республику, Мангуш и Портовское вышел гуманитарный груз с продуктами и водой из восьми грузовиков и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны забрать людей. Вес груза – более 90 тонн, – уточнила Верещук.

Она надеется, что в этот раз Россия выполнит взятые на себя обязательства.

– Сейчас поступают сигналы, что Россия обстреливает направление движения гуманитарного груза. Если обстрелы будут продолжаться, а также нанесут ущерб гражданским в границах гумкоридора, мы немедленно обратимся в Международный трибунал с требованием привлечь к ответственности лиц, которые принимали решения и не сдержали обещания, – подчеркнула министр.

В Сумах сегодня уже началась эвакуация мирного населения по зеленому коридору. Колонна следует по маршруту Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Верещук сказала, что гуманитарный коридор должен работать до 21.00.