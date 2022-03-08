Однією зі страшних ознак гуманітарної катастрофи в обложеному і заблокованому рашистами Маріуполі стала смерть дитини в результаті повного зневоднення організму. Це, мабуть, перший подібний випадок з часів фашистського варварства Другої світової війни.

Про це повідомив під час відеозвернення Президент України Володимир Зеленський.

– Маріуполь – мирне і працьовите місто без всякої внутрішньої злоби. Його оточили, заблокували. Спеціально виснажують, спеціально катують. Окупанти свідомо відключають зв’язок. Свідомо блокують підвіз їжі, постачання води, відключають електрику, – зазначив глава Української держави.

За його словами, в обложеному місті вперше, за десятки років, мабуть, з часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитина.

– Почуйте мене сьогодні, шановні партнери! Від зневоднення померла дитина в 2022 році! – закликав Володимир Зеленський.

Повідомляється, що станом на сьогодні, 8 березня, захисники Маріуполя зупиняють спробу ворога прорватися в місто. Маріуполь досі без освітлення, води, газу та зв’язку.

Джерело: Zelenskiy/Official

Фото: Маріупольська міськрада