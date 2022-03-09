Сегодня, 9 марта, с 9.00 до 21.00 ожидается установление режима тишины для новых гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения.

Об этом во время брифинга сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, гуманитарные коридоры должны быть установлены по маршрутам:

Энергодар — Запорожье

Сумы – Полтава

Мариуполь – Запорожье

Волноваха – Покровск

Изюм — Лозовая

Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель — Киев

— Сегодня, в 5.30, мы получили уведомление от РФ о согласовании ранее предложенных нами маршрутов на вышеперечисленных направлениях, а также уведомление от Международного комитета Красного Креста о направлении письма на их имя с таким согласованием, — отметила Ирина Верещук.

Министр также обратилась к России и напомнила, что РФ взяла на себя официальные публичные обязательства прекратить огонь с 9.00 9 марта.

Ирина Верещук призывает выполнить эти обещания и не срывать эвакуацию мирного населения, как это было с Мариуполем и Волновахой.