Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для нових гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, гуманітарні коридори повинні бути встановлені за маршрутами:

Енергодар – Запоріжжя;

Суми – Полтава;

Маріуполь – Запоріжжя;

Волноваха – Покровськ;

Ізюм – Лозова;

Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ (через Стоянку і Білогородку).

– Сьогодні, о 5.30 ми отримали повідомлення від РФ щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів на перерахованих вище напрямках, а також повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про направлення листа на їхнє ім’я з таким погодженням, – зазначила Ірина Верещук.

Міністр також звернулася до Росії і нагадала, що РФ взяла на себе офіційні публічні зобов’язання припинити вогонь з 9.00 9 березня.

Ірина Верещук закликає виконати ці обіцянки і не зривати евакуацію мирного населення, як це було з Маріуполем і Волновахою.