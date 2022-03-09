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Факти / Україна

Верещук анонсувала відкриття нових “зелених” коридорів для евакуації населення

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Верещук анонсувала відкриття нових “зелених” коридорів для евакуації населення

Сьогодні, 9 березня, з 9.00 до 21.00 очікується встановлення режиму тиші для нових гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення.

Про це під час брифінгу повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, гуманітарні коридори повинні бути встановлені за маршрутами:

  • Енергодар – Запоріжжя;
  • Суми – Полтава;
  • Маріуполь – Запоріжжя;
  • Волноваха – Покровськ;
  • Ізюм – Лозова;
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель – Київ (через Стоянку і Білогородку).

– Сьогодні, о 5.30 ми отримали повідомлення від РФ щодо погодження раніше запропонованих нами маршрутів на перерахованих вище напрямках, а також повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про направлення листа на їхнє імя з таким погодженням, – зазначила Ірина Верещук.

Міністр також звернулася до Росії і нагадала, що РФ взяла на себе офіційні публічні зобовязання припинити вогонь з 9.00 9 березня.

Ірина Верещук закликає виконати ці обіцянки і не зривати евакуацію мирного населення, як це було з Маріуполем і Волновахою.

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