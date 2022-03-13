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Факты / Украина

Фейковые референдумы и срыв зеленых коридоров: Лещенко о технологиях пропаганды Кремля

Наташа Тарчевська редактор ленты
Фейковые референдумы и срыв зеленых коридоров: Лещенко о технологиях пропаганды Кремля

На фоне отсутствия какой-либо военной победы в войне с Украиной Кремль перешел к тактике создания иллюзий, якобы местное население поддерживает план “освобождения” Украины.

Об этом 13 марта на брифинге по итогам анализа фейков Кремля заявил один из советников руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

– В частности, это попытка создать так называемую Херсонскую народную республику, которая принесет только беду и беду на украинские земли, а также создание определенных предпосылок для проведения фиктивных референдумов, – пояснил Сергей Лещенко.

Он также озвучил заявленную украинскими властями официальную позицию: любые инициативы так называемых референдумов, фиктивных сессий местных советов, раздача паспортов РФ во временно оккупированных городах Украины не что иное, как никчемные попытки хоть как-то легитимизировать свое присутствие в чужой стране.

Следующий фейк, который активно распространяет Кремль – якобы Украина отказывается от организации зеленых коридоров для эвакуации гражданского населения.

Обман заключается в том, что РФ предлагает такие юкоридоры не в направлении Украины и стран Запада, а в своем российском направлении.

– Таким образом, сначала они приходят на нашу землю, создают здесь гуманитарную катастрофу, а затем предлагают местному населению эвакуироваться на свои земли, показывая свою “гуманитарную миссию”, что на самом деле является абсолютным цинизмом.

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