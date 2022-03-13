Фейкові референдуми і зрив зелених коридорів: Лещенко про технології пропаганди Кремля

На тлі відсутності будь-який військових перемог у війні з Україною Кремль перейшов до тактики створення ілюзій, нібито місцеве населення підтримує план “визволення” України.

Про це 13 березня під час брифінгу за підсумками аналізу фейків Кремля заявив один із радників керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

– Зокрема, це намагання створити так звану Херсонську народну республіку, яка принесе лише лихо і біду на українські землі, а також створення певних передумов для проведення фіктивних референдумів, – пояснив Сергій Лещенко.

Він також озвучив заявлену українською владою офіційну позицію: будь-які ініціативи так званих референдумів, фіктивних сесій місцевих рад, роздачу паспортів РФ у тимчасово окупованих містах України є нічим іншим, як нікчемні спроби хоч якось легітимізувати свою присутність в чужій країні.

Наступний фейк, який активно поширює Кремль – нібито Україна відмовляється від організації зелених коридорів для евакуації цивільного населення.

Обман полягає у тому, що РФ пропонує такі гумкоридори не в напрямку України і країн Заходу, а у своєму, російському напрямку.