Российские захватчики снова повредили линию питания ЧАЭС и города Славутич – Укрэнерго

Российские войска снова повредили высоковольтную линию электропередачи, которая обеспечивает энергопитание Чернобыльской атомной электростанции и города Славутич.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК Укрэнерго.

В компании напомнили, что только вчера, 13 марта, ремонтной бригаде удалось возобновить электроснабжение к ЧАЭС, а теперь российские захватчики снова повредили линию.

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– Линия, питающая ЧАЭС и город Славутич, снова повреждена оккупантами после того, как ремонтная бригада Укрэнерго отремонтировала ее, – отметили в компании.

В Укрэнерго уточнили, что вчера в 19.07 линию электропередачи поставили под напряжение, после чего началось возобновление энергопитания инфраструктуры Чернобыльской АЭС и Славутича. Однако завершить эти работы так и не удалось, поскольку вражеские войска вскоре повредили линию.

Теперь ремонтная бригада Укрэнерго вынуждена опять ехать на временно оккупированную территорию вблизи Чернобыльской АЭС, чтобы найти и ликвидировать новое повреждение.

В Укрэнерго подчеркнули, что такой важный объект, как Чернобыльская АЭС, не может оставаться без энергопитания с точки зрения ядерной безопасности. Кроме того, от линии, питающей АЭС, зависит электроснабжение Славутича.

– Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад Укрэнерго к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами, — подчеркнули в Укрэнерго.

В Министерстве энергетики Украины, в свою очередь, предупредили, что даже после ремонта и очередного возобновления электроснабжения Чернобыльской АЭС в дальнейшем не исключены случаи повреждений линий электроснабжения из-за обстрелов войск РФ и вызванных ими пожаров.

При этом персонал Чернобыльской АЭС, не имевший ротации еще с 24 февраля – начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину – истощен как психологически, так и физически.

– Единственной гарантией безопасности ЧАЭС является полный отвод российских войск со станции, — подчеркнули в министерстве.

Накануне Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения предупредило о росте радиационной опасности в результате зафиксированных пожаров в зоне Чернобыльской АЭС. В агентстве предположили, что вспышка произошла в результате вооруженной агрессии РФ (попадания снаряда или умышленного поджога).

Источник: НЭК Укрэнерго, Министерство энергетики Украины

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