Російські війська знову пошкодили високовольтну лінію електропередачі, яка забезпечує енергоживлення Чорнобильської атомної електростанції та міста Славутич.

Про це поінформували в пресслужбі НЕК Укренерго.

У компанії нагадали, що лише вчора, 13 березня, ремонтній бригаді вдалося відновити електропостачання до ЧАЕС, а тепер російські загарбники знову пошкодили лінію.

– Лінія, яка живить ЧАЕС та місто Славутич, знову пошкоджена окупантами після того, як ремонтна бригада Укренерго відремонтувала її, – зазначили в компанії.

В Укренерго уточнили, що вчора о 19.07 лінію електропередачі поставили під напругу, після чого розпочалося відновлення енергоживлення інфраструктури Чорнобильської АЕС та Славутича. Проте завершити ці роботи так і не вдалося, оскільки ворожі війська невдовзі вчергове пошкодили лінію.

Тепер ремонтна бригада Укренерго вимушена знову їхати на тимчасово окуповану територію поблизу Чорнобильської АЕС, щоб знайти та ліквідувати нове пошкодження.

В Укренерго наголосили, що такий важливий об’єкт, як Чорнобильська АЕС, не може залишатися без енергоживлення з точки зору ядерної безпеки. Крім того, від лінії, яка живить АЕС, залежить електропостачання Славутича.

– Тому безперешкодний і швидкий допуск ремонтних бригад Укренерго до цієї лінії для проведення оглядів та ремонтів є вкрай важливим не лише для українських споживачів, але й для Європи в цілому. Адже це допоможе уникнути повторної катастрофи на Чорнобильській АЕС та зберегти життя і здоров’я людей, що можуть стати її жертвами, – наголосили в Укренерго.

У Міністерстві енергетики України, своєю чергою, попередили, що навіть після ремонту й чергового відновлення електропостачання Чорнобильської АЕС у подальшому не виключені випадки пошкоджень ліній електропостачання через обстріли військ РФ та спричинені ними пожежі.

При цьому персонал Чорнобильської АЕС, який не мав ротації ще з 24 лютого – початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну – виснажений як психологічно, так і фізично.

– Єдиною гарантією безпеки ЧАЕС є повне відведення російських військ зі станції, – наголосили в міністерстві.

Джерело: НЕК Укренерго, Міністерство енергетики України