Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 18 день войны
Убили Убили
90 детей
Ранили Ранили
>100 детей
Факты / Украина

Как отличить применение химического оружия от обычного – объяснение эксперта

Олена Конюшок SEO оптимізація
Как отличить применение химического оружия от обычного – объяснение эксперта

Чтобы распознать действие химического оружия, нужно искать нехарактерные для определенного времени и местности не подлежащие объяснению признаки. Об этом в эфире телемарафона рассказал заведующий кафедрой медицины чрезвычайных ситуаций в университете им. Богомольца рассказал Анатолий Гринзовский.

Эксперт считает, что вероятность применения химического оружия против гражданского населения Украины очень низкая, и добавляет:

Это не придаст врагу больших военных преимуществ, разве что станет психологическим методом устрашения.

И все же Анатолий Гринзовский объяснил, как распознать действие оружия массового поражения. По его словам, преступное применение химических веществ характеризуется:

  • скорым наступлением медицинских симптомов у населения;
  • наличием нетипичных признаков, вроде цветного осадка, увядших листьев, большого количества мертвых животных;
  • появлением определенных необычных для времени и местности запахов. Например, запах свежескошенного сена и т.д.

Эксперт также заверил, что не стоит бежать в аптеку за противогазом, обычный от действия оружия массового поражения не защитит.

У военных есть специальные противогазы, эффективно защищающие от химического оружия. А гражданскому населению – нужно находиться в коллективных местах защиты – укрытиях, вроде метрополитена, – подчеркнул Гринзовский.

Читайте
Химическое оружие России: что есть в арсенале и против кого использовалось

Напомним, ранее Минобороны Великобритании предупреждало, что РФ может планировать применение химического или биологического оружия под украинским флагом.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Unsplash

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка