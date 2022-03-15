Чтобы распознать действие химического оружия, нужно искать нехарактерные для определенного времени и местности не подлежащие объяснению признаки. Об этом в эфире телемарафона рассказал заведующий кафедрой медицины чрезвычайных ситуаций в университете им. Богомольца рассказал Анатолий Гринзовский.

Эксперт считает, что вероятность применения химического оружия против гражданского населения Украины очень низкая, и добавляет:

Это не придаст врагу больших военных преимуществ, разве что станет психологическим методом устрашения.

И все же Анатолий Гринзовский объяснил, как распознать действие оружия массового поражения. По его словам, преступное применение химических веществ характеризуется:

скорым наступлением медицинских симптомов у населения;

наличием нетипичных признаков, вроде цветного осадка, увядших листьев, большого количества мертвых животных;

появлением определенных необычных для времени и местности запахов. Например, запах свежескошенного сена и т.д.

Эксперт также заверил, что не стоит бежать в аптеку за противогазом, обычный от действия оружия массового поражения не защитит.

У военных есть специальные противогазы, эффективно защищающие от химического оружия. А гражданскому населению – нужно находиться в коллективных местах защиты – укрытиях, вроде метрополитена, – подчеркнул Гринзовский.

Напомним, ранее Минобороны Великобритании предупреждало, что РФ может планировать применение химического или биологического оружия под украинским флагом.