Чтобы распознать действие химического оружия, нужно искать нехарактерные для определенного времени и местности не подлежащие объяснению признаки. Об этом в эфире телемарафона рассказал заведующий кафедрой медицины чрезвычайных ситуаций в университете им. Богомольца рассказал Анатолий Гринзовский.
Эксперт считает, что вероятность применения химического оружия против гражданского населения Украины очень низкая, и добавляет:
Это не придаст врагу больших военных преимуществ, разве что станет психологическим методом устрашения.
И все же Анатолий Гринзовский объяснил, как распознать действие оружия массового поражения. По его словам, преступное применение химических веществ характеризуется:
- скорым наступлением медицинских симптомов у населения;
- наличием нетипичных признаков, вроде цветного осадка, увядших листьев, большого количества мертвых животных;
- появлением определенных необычных для времени и местности запахов. Например, запах свежескошенного сена и т.д.
Эксперт также заверил, что не стоит бежать в аптеку за противогазом, обычный от действия оружия массового поражения не защитит.
У военных есть специальные противогазы, эффективно защищающие от химического оружия. А гражданскому населению – нужно находиться в коллективных местах защиты – укрытиях, вроде метрополитена, – подчеркнул Гринзовский.
Напомним, ранее Минобороны Великобритании предупреждало, что РФ может планировать применение химического или биологического оружия под украинским флагом.