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Факти / Україна

Як відрізнити застосування хімічної зброї від звичайної – пояснення експерта

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Як відрізнити застосування хімічної зброї від звичайної – пояснення експерта

Щоб розпізнати дію хімічної зброї, потрібно шукати нехарактерні для певного часу та місцевості ознаки, які не можна пояснити. Про це в ефірі телемарафону розповів завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій  університету ім. Богомольця розповів Анатолій Гринзовський.

Експерт вважає, що ймовірність застосування хімічної зброї проти цивільного населення України дуже низька, і додає:

Це не надасть ворогу великих військових переваг, хіба що стане психологічним методом залякування.

Та все ж Анатолій Гринзовський пояснив, як розпізнати дію зброї масового ураження. За його словами, злочинне застосування хімічних речовин характеризується:

  • швидким настанням медичних симптомів у населення;
  • наявністю нетипових ознак, на кшталт кольорових залишків, зів’ялого листя, великої кількості мертвих тварин;
  • появою певних незвичних для часу та місцевості запахів. Наприклад, запах свіжоскошеного сіна тощо.

Експерт також запевнив, що не варто бігти в аптеку за протигазом, звичайний – від дії зброї масового ураження не захистить.

У військових є спеціальні протигази, які ефективно захищають від хімічної зброї. А цивільному населенню потрібно перебувати у колективних місцях захисту — сховищах, на кшталт метрополітену, – наголосив Гринзовський.

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Хімічна зброя Росії: що є в арсеналі та проти кого використовувалося

Нагадаємо, раніше Міноборони Великої Британії попереджало, що РФ може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї під українським прапором.

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Фото: Unsplash

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