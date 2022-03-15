Щоб розпізнати дію хімічної зброї, потрібно шукати нехарактерні для певного часу та місцевості ознаки, які не можна пояснити. Про це в ефірі телемарафону розповів завідувач кафедри медицини надзвичайних ситуацій університету ім. Богомольця розповів Анатолій Гринзовський.

Експерт вважає, що ймовірність застосування хімічної зброї проти цивільного населення України дуже низька, і додає:

Це не надасть ворогу великих військових переваг, хіба що стане психологічним методом залякування.

Та все ж Анатолій Гринзовський пояснив, як розпізнати дію зброї масового ураження. За його словами, злочинне застосування хімічних речовин характеризується:

швидким настанням медичних симптомів у населення;

наявністю нетипових ознак, на кшталт кольорових залишків, зів’ялого листя, великої кількості мертвих тварин;

появою певних незвичних для часу та місцевості запахів. Наприклад, запах свіжоскошеного сіна тощо.

Експерт також запевнив, що не варто бігти в аптеку за протигазом, звичайний – від дії зброї масового ураження не захистить.

У військових є спеціальні протигази, які ефективно захищають від хімічної зброї. А цивільному населенню потрібно перебувати у колективних місцях захисту — сховищах, на кшталт метрополітену, – наголосив Гринзовський.

Нагадаємо, раніше Міноборони Великої Британії попереджало, що РФ може планувати застосування хімічної чи біологічної зброї під українським прапором.