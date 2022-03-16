Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля) по состоянию на утро 16 марта составляют около 13 800 человек личного состава.
Такие цифры называют в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 26 танков путинских захватнических войск. Потому потери врага выросли до 430 единиц.
Также ВСУ ликвидировали уже 1 375 боевых бронированных машин захватчиков и 190 артиллерийских систем.
Другие боевые потери России:
- Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 70;
- средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;
- самолеты – 84;
- вертолеты – 108;
- автомобильная техника – 819;
- корабли/катера – 3;
- цистерны – 60;
- беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 11;
- специальная техника – 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Война в Украине длится уже 21-е сутки. Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам, а на отдельных участках даже переходят в контрнаступление.
Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Тем временем Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях.