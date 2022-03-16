Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля) по состоянию на утро 16 марта составляют около 13 800 человек личного состава.

Такие цифры называют в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 26 танков путинских захватнических войск. Потому потери врага выросли до 430 единиц.

Также ВСУ ликвидировали уже 1 375 боевых бронированных машин захватчиков и 190 артиллерийских систем.

Другие боевые потери России:

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 70;

средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;

самолеты – 84;

вертолеты – 108;

автомобильная техника – 819;

корабли/катера – 3;

цистерны – 60;

беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 11;

специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине длится уже 21-е сутки. Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам, а на отдельных участках даже переходят в контрнаступление.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Тем временем Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях.