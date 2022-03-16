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Факты / Украина

Около 13,8 тыс. военных и 430 танков: обновленные потери РФ в войне против Украины

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Около 13,8 тыс. военных и 430 танков: обновленные потери РФ в войне против Украины

Общие боевые потери России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину (24 февраля) по состоянию на утро 16 марта составляют около 13 800 человек личного состава.

Такие цифры называют в Генштабе ВСУ. За минувшие сутки наши защитники уничтожили еще 26 танков путинских захватнических войск. Потому потери врага выросли до 430 единиц.

Также ВСУ ликвидировали уже 1 375 боевых бронированных машин захватчиков и 190 артиллерийских систем.

Другие боевые потери России:

  • Реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 70;
  • средства противовоздушной обороны (ПВО) – 43;
  • самолеты – 84;
  • вертолеты – 108;
  • автомобильная техника – 819;
  • корабли/катера – 3;
  • цистерны – 60;
  • беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 11;
  • специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Война в Украине длится уже 21-е сутки. Украинские защитники дают достойный отпор российским захватчикам, а на отдельных участках даже переходят в контрнаступление.

Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Тем временем Вооруженные силы Украины наносят сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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