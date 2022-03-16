Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) станом на ранок 16 березня становлять близько 13 800 осіб особового складу.
Такі цифри називають у Генштабі ЗСУ. За минулу добу наші захисники знищили ще 26 танків путінських загарбницьких військ. Тому втрати ворога зросли до 430 одиниць.
Також ЗСУ ліквідували вже 1 375 бойових броньованих машин загарбників і 190 артилерійських систем.
Інші бойові втрати Росії:
- Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 70;
- засоби протиповітряної оборони (ППО) – 43;
- літаки – 84;
- гелікоптери – 108;
- автомобільна техніка – 819;
- кораблі /катери – 3;
- цистерни – 60;
- безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 11;
- спеціальна техніка – 10.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Війна в Україні триває вже 21-у добу. Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам, а на окремих ділянках навіть переходять у контрнаступ.
Противник продовжує зазнавати втрат та відступає на окремих напрямках. Тим часом Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях російських військ на тимчасово зайнятих територіях.