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Факти / Україна

Близько 13,8 тис. військових і 430 танків: оновлені втрати РФ у війні проти України

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Близько 13,8 тис. військових і 430 танків: оновлені втрати РФ у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) станом на ранок 16 березня становлять близько 13 800 осіб особового складу.

Такі цифри називають у Генштабі ЗСУ. За минулу добу наші захисники знищили ще 26 танків путінських загарбницьких військ. Тому втрати ворога зросли до 430 одиниць.

Також ЗСУ ліквідували вже 1 375 бойових броньованих машин загарбників і 190 артилерійських систем.

Інші бойові втрати Росії:

  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 70;
  • засоби протиповітряної оборони (ППО) – 43;
  • літаки – 84;
  • гелікоптери – 108;
  • автомобільна техніка – 819;
  • кораблі /катери – 3;
  • цистерни – 60;
  • безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 11;
  • спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні триває вже 21-у добу. Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам, а на окремих ділянках навіть переходять у контрнаступ.

Противник продовжує зазнавати втрат та відступає на окремих напрямках. Тим часом Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях російських військ на тимчасово зайнятих територіях.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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