Загальні бойові втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну (24 лютого) станом на ранок 16 березня становлять близько 13 800 осіб особового складу.

Такі цифри називають у Генштабі ЗСУ. За минулу добу наші захисники знищили ще 26 танків путінських загарбницьких військ. Тому втрати ворога зросли до 430 одиниць.

Також ЗСУ ліквідували вже 1 375 бойових броньованих машин загарбників і 190 артилерійських систем.

Інші бойові втрати Росії:

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 70;

засоби протиповітряної оборони (ППО) – 43;

літаки – 84;

гелікоптери – 108;

автомобільна техніка – 819;

кораблі /катери – 3;

цистерни – 60;

безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня – 11;

спеціальна техніка – 10.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Війна в Україні триває вже 21-у добу. Українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам, а на окремих ділянках навіть переходять у контрнаступ.

Противник продовжує зазнавати втрат та відступає на окремих напрямках. Тим часом Збройні сили України завдають нищівних ударів по угрупованнях російських військ на тимчасово зайнятих територіях.