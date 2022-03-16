За 21 день вторжения российских агрессоров на территорию Украины многострадальная Харьковская область, принявшая на себя жесточайший удар, получила более 200 вагонов и свыше 100 фур гуманитарной помощи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Гуманитарный штаб области распределяет грузы по центрам логистики. Оттуда помощь идет в пункты выдачи Новой почты, Укрпочты, территориальных общин региона.

Непосредственно в укрытия и убежища, где люди спасаются от бомбардировок, помощь доставляют волонтеры.

Сообщается, что только в Балаклею было направлено более 20 тонн гуманитарного груза. Помощь также получили Чугуевская, Валковская общины.

Гуманитарка поступает из Полтавской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и других областей Украины. А также из таких европейских стран, как Польша, Швеция, Словения, Швейцария.

К примеру, из Чехии сегодня, 16 марта, поступили медикаменты и медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты.

Источник: Кирилл Тимошенко