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Факты / Украина

За 21 день войны: Харьковщина получила 200 вагонов и более 100 фур гуманитарной помощи

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гуманітарна допомога

За 21 день вторжения российских агрессоров на территорию Украины многострадальная Харьковская область, принявшая на себя жесточайший удар, получила более 200 вагонов и свыше 100 фур гуманитарной помощи.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Гуманитарный штаб области распределяет грузы по центрам логистики. Оттуда помощь идет в пункты выдачи Новой почты, Укрпочты, территориальных общин региона.

Непосредственно в укрытия и убежища, где люди спасаются от бомбардировок, помощь доставляют волонтеры.

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Сообщается, что только в Балаклею было направлено более 20 тонн гуманитарного груза. Помощь также получили Чугуевская, Валковская общины.

Гуманитарка поступает из Полтавской, Закарпатской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и других областей Украины. А также из таких европейских стран, как Польша, Швеция, Словения, Швейцария.

К примеру, из Чехии сегодня, 16 марта, поступили медикаменты и медицинское оборудование, аппараты искусственной вентиляции легких, средства индивидуальной защиты.

Источник: Кирилл Тимошенко

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Фото: Depositphotos

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