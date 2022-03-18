Мы будем жить во времена, когда РФ развалится на части – Данилов

Украина защищает цивилизованный мир от России и готова “эту саранчу уничтожить” для того, чтобы поставить точку в существовании этой псевдоимперии.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Мы будем жить во времена, когда РФ развалится на части, надо еще немного подождать и начнется процесс разрушения искусственного образования, которое называется РФ, — говорит Данилов.

Также он добавил, что заявление президента Франции относительно большой войны на территории Европы может сбыться, если Украина не дай Бог проиграет.

— Поэтому мы просим весь мир о помощи, в первую очередь помощи в оружии, для того, чтобы мы имели возможность защищать Украину, защищать Европу. Мы сейчас платим очень большую цену за эту свободу, мы сейчас боремся не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы. Я надеюсь, что они (Евпропа — Ред.) в ближайшее время поймут эту ситуацию и те решения, которые они будут принимать о помощи, прежде всего, о военной помощи нам, будут очень быстро выполнены.

Кроме того, Данилов отметил, что нашествие, которое набросилось на Украину со всех сторон очень велико, поэтому нашей стране нужно больше дронов, снарядов и т.д.

– Я не могу сказать, что это не поставляется. Мы ведем войну, из строя выходят дроны, их сбивают, выходят из строя наши БТРы. Нам нужна максимальная помощь, — сообщает секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Также он добавил, что не верит в эффективность диалога с РФ, потому что войска России пришли в Украину убивать.

К слову, ранее Алексей Данилов говорил, что мир должен осознать, что война, которую РФ начала против Украины — это начало Третьей мировой войны.