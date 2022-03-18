Ми житимемо в часи, коли РФ розвалиться на частини – Данілов

Україна захищає цивілізований світ від Росії та готова “цю сарану знищити” для того, аби вже поставити крапку в існуванні цієї псевдоімперії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Ми будемо жити в часи, коли РФ розвалиться на частини, реба ще трохи почекати і почнеться процес руйнування штучного утворення, яке має назву РФ, – каже Данілов.

Також він додав, що заява президента Франції стосовно великої війни на території Європи може справдитися, якщо Україна не дай Боже програє.

– Тож ми закликаємо весь світ про допомогу, допомогу зброєю, для того, щоб ми мали можливість захищати Україну, захищати Європу. Ми зараз платимо дуже велику ціну за цю свободу, ми зараз виборюємо не лише свою свободу, а й свободу всій Європі. Я сподіваюсь, що вони (Євпропа, – Ред.) найближчим часом зрозуміють цю ситуацію і ті рішення, які вони будуть приймати про допомогу, насамперед, про військову допомогу нам, будуть дуже швидко виконані.

Крім того, Данілов зауважив, що та навала, яка накинулась на Україну з усіх боків дуже велика, тому нашій країні потрібно більше дронів, куль, знарядь тощо.

– Я не можу сказати, що це не постачається. Ми ведемо війну, зі строю виходять дрони, їх збивають, виходять з ладу наші БТРи. Нам потрібна максимальна допомога, – повідомляє секретар РНБО.

Також він додав, що не вірить в ефективність діалогу з РФ, бо війська Росії прийшли в Україну вбивати.

До речі, раніше Олексій Данілов говорив, що світ має усвідомили, що війна, яку РФ почала проти України – це початок Третьої світової війни.