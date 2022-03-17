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Факты / Украина

На дом в Киеве упали остатки ракеты. Есть погибший и пострадавшие

Татьяна Забожко редактор ленты
На дом в Киеве упали остатки ракеты. Есть погибший и пострадавшие

17 марта в 05.02 остатки сбитой ракеты упали на жилой дом в Дарницком районе Киева.

По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали.

Остатки ракеты разрушили конструкции дома на 16-м и техническом этаже.

Огонь, охвативший 20 кв. м площади квартиры на 16-м этаже, ликвидировали в 05.49.

Спасатели эвакуировали 30 человек из квартир с 11-го до последнего этажа дома.

На дом в Киеве упали остатки ракеты. Есть погибший и пострадавшие / 4 фотографии

В настоящее время представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разбирают конструкции и ищут людей под завалами.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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