17 марта в 05.02 остатки сбитой ракеты упали на жилой дом в Дарницком районе Киева.

По предварительной информации, один человек погиб, трое пострадали.

Остатки ракеты разрушили конструкции дома на 16-м и техническом этаже.

Огонь, охвативший 20 кв. м площади квартиры на 16-м этаже, ликвидировали в 05.49.

Спасатели эвакуировали 30 человек из квартир с 11-го до последнего этажа дома.

На дом в Киеве упали остатки ракеты. Есть погибший и пострадавшие / 4 фотографии

В настоящее время представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям разбирают конструкции и ищут людей под завалами.

17 марта начались 22-е сутки полномасштабной войны в Украине. За ситуацией можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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