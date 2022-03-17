В Офисе президента Украины заявили, что переговоры с российской стороной идут с трудом, поэтому не следует распространять ложь в государстве, ведущем войну.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

— Хочу мягко порекомендовать не находящимся внутри активным комментаторам переговорного процесса. Не распространяйте свою ложь в жестоко воюющей стране. Переговоры идут тяжело. Позиции сторон разные, – сообщил он.

Советник руководителя ОПУ добавил, что для Украины принципиальные вопросы в переговорах остаются нетронутыми.

Хочу м’яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання – недоторканні. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

Ранее Михаил Подоляк, комментируя переговоры с российской стороной, заявил, что РФ все еще стремится сохранить инициативу в переговорах с Украиной, поэтому раздаются высказывания о шведской или австрийской модели нейтралитета для нашего государства.

Он добавил, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.

Источник: Михаил Подоляк